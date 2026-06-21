Das deckt sich mit Informationen, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. «Die Landesregierung ist weiter in Gesprächen mit Lyten», sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. In der kommenden Woche würden sich das Kabinett und an einem späteren Zeitpunkt zwei Landtagsausschüsse mit dem Thema befassen. Bis dahin werde sich die Regierung nicht zu dem Thema äussern.