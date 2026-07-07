Zuvor bereits Explosionen in Damaskus

Bereits vor wenigen Tagen hatte es in Damaskus eine Explosion gegeben. Dabei wurden nach staatlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und 22 weitere verletzt. Ein improvisierter Sprengsatz war nach Angaben des Innenministeriums in einem Café nahe dem Justizpalast im Zentrum explodiert. Unter den Todesopfern waren mehrere Anwälte. Auch hier sind die Hintergründe weiter unklar. Beobachter vermuteten, dass Anhänger der gestürzten Assad-Regierung hinter dem mutmasslichen Anschlag stecken könnten.