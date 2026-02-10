«Ich sage Ihnen: Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt», meinte Macron. «Wir müssen Europa als Macht denken, die wir gemeinsam schaffen. Wir müssen uns vor dem Rest der Welt schützen können, wir müssen versuchen, unser Modell zu verbreiten.» Europa müsse aufwachen und geopolitisch erwachsen werden, sagte Macron vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag, bei dem sie über die Auswirkungen des neuen geopolitischen und geoökonomischen Umfelds auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU beraten wollen.