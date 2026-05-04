Macron verwies auf das unter Führung Frankreichs und Grossbritanniens geschmiedete internationale Bündnis für einen neutralen Marineeinsatz in der Meerenge nach einem Ende der Kampfhandlungen. Am Tag von Beratungen der rund 50 an dem Bündnis beteiligten Staaten hätten die USA eine Seeblockade in der Strasse von Hormus angekündigt. Wenn die Vereinigten Staaten die Strasse von Hormus nun wieder öffnen wollten, sei das sehr gut. «Das ist es, was wir von Anfang an gefordert haben», sagte Macron.