«Die erste Sicherheitsgarantie ist also eine starke ukrainische Armee, das heisst mehrere Zehntausend gut ausgerüstete Soldaten mit Verteidigungssystemen, besseren Standards und so weiter», sagte Macron. Die zweite Garantie bestehe aus Rückversicherungstruppen und der Ansage, «dass die Briten, Franzosen, Deutschen, Türken und andere bereit sind, Operationen durchzuführen, nicht an der Front, nicht provokativ, sondern zur Beruhigung in der Luft, auf See und an Land, um ein strategisches Signal zu setzen und zu sagen: Ein dauerhafter Frieden in der Ukraine ist auch unser Anliegen».