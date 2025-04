«Die einzige Sache ist, dass Präsident Putin endlich mit dem Lügen aufhört», sagte Macron während eines Besuchs in Madagaskar. «Wenn Präsident Putin mit amerikanischen Unterhändlern spricht, sagt er ihnen: Ich will Frieden. Wenn er mit der ganzen Welt spricht, sagt er: Ich will Frieden.» Gleichzeitig aber bombardiere er weiterhin die Ukraine und töte Menschen.