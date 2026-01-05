Bei der Brandkatastrophe in der Nacht auf den 1. Januar 2026 starben auch neun französische Staatsangehörige, darunter eine Person mit französisch-schweizerischer Doppelbürgerschaft. Unter den 119 Verletzten sind zudem 14 weitere französische Staatsangehörige. Die meisten Patientinnen und Patienten befinden sich mit schweren Brandverletzungen in kritischem Zustand.