Der französische Präsident Emmanuel Macron ruft angesichts der aktuellen Konfrontation mit Russland zu «sehr grosser» Vorsicht auf. «Wir müssen stark sein, um jegliche Aggressionen abzuwehren, aber wir müssen sehr vorsichtig bleiben und jede Eskalation vermeiden», sagte Macron am Rande eines informellen EU-Gipfels in Kopenhagen auf die Frage einer Journalistin, ob man sich auf einen Weltkrieg zubewege.