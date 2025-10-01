Seit mehreren Jahren sei Russland «ein sehr aggressiver Akteur», sagte Frankreichs Staatschef ausserdem. Dies sehe man im Rahmen von Cyberangriffen bei Wahlen, durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, beim Einsatz von nuklearer Bedrohung und nun bei Provokationen im Luftraum. All dies sei ein «hybrides Ganzes» und bewege sich im Bereich der Konfrontation.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder beraten unter dem Eindruck der jüngsten Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Kamikaze-Drohnen heute in Kopenhagen über gemeinsame Anstrengungen für bessere Abschreckung und Verteidigung./vni/DP/men
(AWP)