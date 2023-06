Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt für seinen Reformkurs weiter auf Premierministerin Élisabeth Borne. "Sie hat mein Vertrauen, da sie an der Spitze der Regierung steht", sagte Macron angesichts von Gerüchten über eine Abberufung Bornes der Zeitung "La Provence" am Montag. Borne werde in den ersten beiden Juliwochen mehrere Reformen vorstellen, darunter eine neue Strategie für die öffentlichen Finanzen, für Fortschritte in der Einwanderungspolitik und in der "ökologische Planung".

26.06.2023 11:32