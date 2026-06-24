Der französische Präsident hob den auf dem G7-Gipfel in Évian in der vergangenen Woche vollzogenen Schulterschluss zwischen Europa und den USA hervor, insbesondere mit Blick auf die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. «Im Grunde möchte ich sagen, dass wir uns gerade in einer Phase der Annäherung zwischen den Europäern und den Amerikanern befinden.» Diese Entwicklung solle auf dem Nato-Gipfel in Ankara eine Fortsetzung finden.