«Meiner Meinung nach handeln die Iraner falsch, wenn sie diese Luftangriffe durchführen, die gegen das verstossen, was sie selbst unterzeichnet haben - ein Abkommen, das in Islamabad ausgearbeitet und in Luzern unterzeichnet wurde», sagte Macron. Man befinde sich aber noch immer innerhalb der in dem Abkommen vereinbarten 60-Tage-Frist, innerhalb der ein endgültiger Deal ausgehandelt werden soll.