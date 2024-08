Nach den Linken kam Macron mit seinem eigenen Mitte-Lager zusammen, aus dem es zunächst keine offiziellen Äusserungen zu dem Treffen gab. Die Konservativen machten im Anschluss an ihr Gespräch mit Macron klar, nicht Teil einer Regierungskoalition sein zu wollen und gegen jegliche Regierung unter Beteiligung der linken LFI mit einem Misstrauensvotum zu stimmen. Am späten Nachmittag erwartete Macron noch zwei kleinere Fraktionen. Am Montag will der Staatschef dann mit den Rechtsnationalen um Marine Le Pen sowie den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern sprechen.