Angesichts der anhaltenden Unruhen in Frankreich will sich Präsident Emmanuel Macron mit verschiedenen Bürgermeistern treffen. Das berichtete der Fernsehsender BFMTV am Samstag unter Berufung auf den Élysée-Palast, das Treffen war demnach für den Nachmittag geplant. Einige Kommunalpolitiker hatten zuvor Ausgangssperren und eine Verstärkung der Polizei gefordert, um der heftigen Krawallen Herr zu werden. Macron hatte seinen für kommende Woche geplanten Staatsbesuch in Deutschland "angesichts der innenpolitischen Lage" am Samstag abgesagt.

01.07.2023 16:45