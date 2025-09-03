«Die Beiträge, die vorbereitet, dokumentiert und heute Nachmittag auf Ebene der Verteidigungsminister unter strengster Geheimhaltung bestätigt wurden, lassen uns sagen: Diese Arbeit ist abgeschlossen und wird nun politisch gebilligt werden», sagte Macron. Nach den Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen an diesem Donnerstag in Paris könne dann gesagt werden, «dass wir bereit sind für einen robusten, dauerhaften Frieden für die Ukraine und für die Europäer».