Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in einer Videokonferenz über seine jüngsten Gespräche mit US-Präsident Donald Trump unterrichtet. Die rund 30-minütige Schalte sei am Mittwochvormittag organisiert worden, berichteten EU-Beamte in Brüssel. Am Ende habe es auch einen kurzen Teil mit Fragen und Antworten gegeben.