Macron sagte: «Wir entwickeln uns in einer Welt der Grossmächte mit einer echten Versuchung, sich die Welt aufzuteilen.» Was in den letzten Monaten und Tagen geschehen sei, schmälere diese Feststellung nicht. Macron nannte in seinen Ausführungen explizit auch China und Russland. Er mahnte, alle Instanzen, in denen man gemeinsame Fragen klären und zusammenarbeiten könne, würden geschwächt.