Macron hatte im Dezember gesagt, dass es nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. «Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal.» Putin zeigte sich kurz darauf zu einem Gespräch mit Macron bereit. Das letzte bekannte Gespräch zwischen Macron und Putin fand im vergangenen Sommer statt. Es war das erste Telefonat der beiden seit mehr als zweieinhalb Jahren./rbo/DP/nas