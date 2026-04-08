Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA begrüsst. «Die Ankündigung dieser Feuerpause ist eine sehr gute Sache», sagte Macron zu Beginn einer Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrats in Paris. Es sei aber auch ein Anliegen Frankreichs, sicherzugehen, dass die Waffenruhe den Libanon vollständig einbeziehe.