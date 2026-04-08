Macron nannte die Lage im Libanon kritisch. Die Hisbollah-Miliz habe einen strategischen Fehler begangen, als sie Israel angriff und den Libanon in die regionale Krise hineinzog. Aber das, was man heute mit Angriffen und der Besetzung des Südlibanons erlebe, könne keine dauerhafte Antwort sein.
Macron betonte, auf die Waffenruhe sollten Verhandlungen folgen. Er begrüsste es, dass der Iran die wichtige Strasse von Hormus wieder freigeben wolle. Ein gutes Dutzend Länder stünden bereit, um durch eine defensive Mission die Wiederaufnahme des Schiffverkehrs zu erleichtern./rbo/DP/jha
(AWP)