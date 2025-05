Mit einem gemeinsamen Besuch in Kiew machen sich die Staats- und Regierungschefs der vier wichtigsten europäischen Verbündeten der Ukraine für eine 30-tägige Waffenruhe stark. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) traf am Morgen zusammen mit Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer per Zug in Kiew ein. Dort trafen sie den polnischen Regierungschef Donald Tusk und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.