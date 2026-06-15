Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran auf einen schnellen Start einer internationalen Militärmission in der Strasse von Hormus. «Wir werden zunächst alles tun, damit dieses Abkommen in Kraft tritt und die Strasse von Hormus somit friedlich wieder geöffnet wird und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann», sagte Macron im Interview dem Sender TF1. «Wir sind vor Ort», meinte Macron. «Wir sind bereit, sehr schnell zu handeln.»