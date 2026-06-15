Frankreich könne «innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage nach der Bestätigung» seinen Flugzeugträger «Charles de Gaulle», Fregatten, Minensuchboote und Flugzeuge in der Region einsetzen, sagte Macron. «Wir werden also gemeinsam mit den Amerikanern und parallel dazu mit den Iranern dafür sorgen, dass dieser Einsatz erfolgt, damit die Wiederöffnung der Strasse von Hormus friedlich verläuft und von Dauer ist.»
Internationale Marinemission mit 40 Ländern
Unter der Führung von Frankreich und Grossbritannien ist bereits seit längerem eine neutrale Marinemission geplant und vorbereitet worden, die nach einem Ende der Kampfhandlungen beginnen soll. Ziel ist das Räumen von Minen in der Meerenge und das Begleiten von Handelsschiffen für eine sichere Durchfahrt. Mehr als 40 Länder haben ihre Unterstützung zugesichert, darunter auch Deutschland.
Mit Blick auf einen möglichen Einsatz in der Meerenge hatte Frankreich bereits die «Charles de Gaulle» und Begleitschiffe in die Nähe der Strasse von Hormus verlegt. Ausserdem seien andere Länder wie Grossbritannien, Italien und die Niederlande ebenfalls bereits in der Region präsent, sagte Macron./evs/DP/jha
(AWP)