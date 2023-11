Die französisch-schweizerischen Beziehungen hätten sich deutlich entspannt, was durch diesen Besuch des Präsidenten bewiesen werde, sagte Juillard. Er merkte an, dass «die Zeit die Dinge in Ordnung bringt». Die guten persönlichen Beziehungen zwischen Bundespräsident Alain Berset und Macron hätten sicherlich auch eine Rolle gespielt.