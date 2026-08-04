Insgesamt rund 72'000 Migranten sind nach neuen Regierungsangaben aus Madrid vergangene Woche irregulär in die Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Rund 70.000 von ihnen seien inzwischen nach Marokko zurückgekehrt, sagte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska vor Journalisten. Nach der Bergung von drei weiteren Leichen sei die Zahl der Todesopfer auf 75 gestiegen. Bisher lag diese bei 72.