Bertelsmann hatte zum Jahr 2022 sein Mediensegment neu geordnet. Dabei gingen die Titel des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr («Stern», «Geo») in das Portfolio von RTL Deutschland über. Der Konzern will so redaktionelle Synergien schaffen. Seine Anteile an der DDV Mediengruppe sowie seine Beteiligung an der Spiegel-Gruppe behielt Bertelsmann damals. Die genauen Gründe für den DDV-Verkauf blieben unbekannt. Carsten Coesfeld, Vorstand für Investments und Financial Solutions bei Bertelsmann, teilte mit: «Der neue Eigentümer bringt alle Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte der traditionsreichen »Sächsischen Zeitung« und anderer Unternehmensaktivitäten fortzuführen.»/rin/DP/jha