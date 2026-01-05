Der von den USA gefangen genommene venezolanische Staatschef Nicolás Maduro hat sich vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig erklärt. Das berichtete unter anderem die «New York Times» aus dem Gerichtssaal, wo der wegen Drogendelikten angeklagte 63-Jährige am Mittag (Ortszeit) zu einer ersten Anhörung vorgeführt wurde. Auch seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores sagte demnach, sie halte sich für nicht schuldig.