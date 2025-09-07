Im Konflikt zwischen den USA und Venezuela fordert Präsident Nicolás Maduro die US-Regierung zur Deeskalation auf und warnt vor einem «militärischen Konflikt von grossem Ausmass». «Keine der Differenzen, die wir hatten und weiterhin haben, darf zu einem militärischen Konflikt von grossem Ausmass und Gewalt in Südamerika führen», sagte Maduro in einem auf der Nachrichtenplattform Telegram veröffentlichten Video. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Er forderte von den USA, «ihren Plan eines gewaltsamen Regimewechsels in Venezuela und in ganz Lateinamerika» aufzugeben und die Souveränität des Landes zu respektieren.