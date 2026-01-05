Der erste Auftritt von Maduro vor dem Bundesgericht in New York dürfte nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien nur kurz ausfallen. Bei der Anhörung sollen er und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau formell über die Vorwürfe informiert werden. Es wird erwartet, dass sie auf «nicht schuldig» plädieren werden. Der zuständige Richter werde aller Wahrscheinlichkeit nach Untersuchungshaft ohne Kaution anordnen, heisst es in mehreren Berichten.