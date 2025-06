Beschlagnahmungen in Millionenhöhe

Die italienische Justiz ordnete zunächst die Beschlagnahmung von Vermögenswerten mit einem Gesamtwert von etwa 140 Millionen Euro an, darunter etwa 80 Immobilien in mehreren italienischen Regionen. Auch 28 Unternehmen, drei davon mit Sitz in Deutschland, sind betroffen. Sie waren unter anderem im Ölhandel, Transportwesen und Immobilienleasing aktiv. Zudem wurden über 80 Fahrzeuge, mehrere Luxusuhren und rund eine Million Euro in bar sichergestellt./scr/DP/stw