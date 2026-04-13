Damit spielte er auf den abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orban an, unter dem Ungarn auf Konfrontation zur EU ging. Mit seinem Veto blockierte der Rechtspopulist immer wieder wichtige Entscheidungen, etwa zur Russland- und Ukraine-Politik. Vor dem eigenen Publikum in Ungarn pflegte Orban vor derartigen Konfrontationen in den EU-Gremien damit zu prahlen, dass er nach Brüssel fahre, um dort für Ungarn zu «kämpfen».