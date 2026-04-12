Orban schweigt vorerst

Orban äusserte sich während der ersten zwei Stunden nach Schluss der Wahllokale zunächst nicht. Sein Kanzleramtsminister Gergely Gulyas erklärte, die Frage einer Ablösung Orbans stelle sich nicht. Am Morgen hatte der Regierunsgchef nach seiner Stimmabgabe auf eine Journalistenfrage gesagt, dass er im Fall einer «grossen» Wahlniederlage seiner Partei Fidesz deren Vorsitz niederlegen würde. Welches Ausmass diese Niederlage für seinen Rücktritt vom Parteivorsitz haben müsste, präzisierte Orban nicht.