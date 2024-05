Wegner kündigte ein konsequentes Einschreiten bei Gewalt an. «Das, was rechtlich erlaubt ist, wird auch eingesetzt, um Straftaten zu unterbinden», so der Regierungschef. «Straftäter, die Steine werfen und Polizeikräfte oder Feuerwehrleute angreifen, werden es mit uns zu tun bekommen. Das dulden wir in unserer Stadt nicht.»