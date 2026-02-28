Die voll besetzte Strassenbahn der Linie 9 war gegen 16.00 Uhr an einer Kreuzung entgleist und gegen ein Gebäude geprallt. Sie kam erst im Eingangsbereich eines Restaurants zum Stehen. Auf einem Video ist zu sehen, wie sie kurz zuvor beängstigend hin und her schwankt. Mehrere italienische Zeitungen zitieren den Fahrer mit den Worten: «Ich habe mich unwohl gefühlt.» Der Mann ist bereits seit mehr als 30 Jahren bei den Verkehrsbetrieben beschäftigt.