Nach Beschwerden aus Washington geht Malaysia gegen den Schmuggel nach China von in den USA gefertigten Computerchips für Künstliche Intelligenz vor. Das Handelsministerium in Kuala Lumpur teilte am Montag mit, ab sofort sei für den Export dieser KI-Chips eine Genehmigung nötig. Die Regierung prüfe zudem, die Chips auf ihre sogenannte Strategische Liste zu setzen.