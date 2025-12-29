Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vor den Risiken zu schützen, die mit der Nutzung sozialer Medien verbunden sind - etwa übermässig viel Zeit am Bildschirm, Cyber-Mobbing und der Konsum von Inhalten, die sich negativ auf psychische und letztlich auch körperliche Gesundheit auswirken können. Jedoch gelingt es Berichten zufolge vielen australischen Jugendlichen nach wie vor, das Verbot zu umgehen./cfn/DP/nas