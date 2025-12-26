Demnach soll er unter anderem seine Rolle als Ministerpräsident, Finanzminister und Beiratsvorsitzender beim Fonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) genutzt haben, um in verschiedenen Phasen 2,3 Milliarden Ringgit (etwa 483 Millionen Euro) abzuzweigen. Der Politiker war im Zusammenhang mit der 1MDB-Affäre bereits 2022 zu einer zwölfjährigen Haftstrafe sowie einer hohen Geldstrafe verurteilt worden und sitzt derzeit in Haft. Im vergangenen Jahr halbierte ein Gericht die Gefängnisstrafe auf sechs Jahre. Der Fonds sollte die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorantreiben.