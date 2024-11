Ein malaysisches Gericht hat am Montag die lokalen Behörden angewiesen, dutzende beschlagnahmte Swatch-Uhren an Geschäfte zurückzugeben. Die Uhren waren im Mai 2023 im Rahmen einer Kampagne gegen Uhren mit LGBT+-Motiven konfisziert worden, wie ein Anwalt am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte.