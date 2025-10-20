Der Flugverkehr auf Mallorca läuft nach Angaben des Flughafens in Palma nach der Sichtung einer Drohne am Vorabend wieder normal. Zwar wurden im Internet einige Flüge mit mehr als einer Stunde Verspätung angezeigt, aber die hätten nichts mit dem Vorfall vom Sonntagabend zu tun, berichteten Inselmedien unter Berufung auf den Flughafen. Wer die Drohne in der Nähe des Flughafens fliegen liess, war zunächst unbekannt. Die Polizei nahm den Medienberichten zufolge Ermittlungen auf.