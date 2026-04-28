Die Wahl findet damit etwas mehr als vier Jahre nach Beginn der fünfjährigen Amtszeit der Labour-Regierung statt. Abela (48) führte seine Partei 2022 zu ihrem bislang grössten Wahlsieg und gewann damals mit fast 40.000 Stimmen Vorsprung. Bei der Europawahl 2024 siegte Labour allerdings nur noch mit einem Vorsprung von etwa 8.000 Stimmen.