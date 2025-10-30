In Österreich müssen sich 42 Mitglieder des früheren Klima-Bündnisses Letzte Generation meist wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde fallengelassen. Die vorliegenden Sachverhalte hätten den Tatbestand nicht erfüllt, so die Behördensprecherin.