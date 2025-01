Bahn will auf Vorschläge eingehen

Die Bahn hält an ihrem Vorhaben fest, den gesamten, rund 40 Kilometer langen Abschnitt zwischen Offenburg (Ortenaukreis) und Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) zwischen 2036 und 2041 zu sperren. Der Güter- und Fernverkehr soll in dieser Zeit über die Neubaustrecke umgeleitet werden - diese ist entlang der Autobahn 5 geplant. Es werde einen leistungsfähigen Busersatzverkehr geben, kündigte Langefeld an.