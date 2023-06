Der Kaufvertrag mit der CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co. sei diese Woche unterschrieben worden, teilte die VW -Konzerntochter in Augsburg auf ihrer Internetseite mit. Der Verkauf umfasse eine fünfjährige Standortgarantie in Oberhausen und Zürich und sichere damit den Erhalt der rund 100 Arbeitsplätze dort. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden.