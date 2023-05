Für MAN handelt es sich dabei um den zweiten Großkunden: Das Logistikunternehmen DB Schenker will von 2024 bis 2026 100 Exemplare des neuen elektrischen Lastwagens in Betrieb nehmen. MAN beginnt 2024 mit der Fertigung der ersten Schwerlastwagen in seinem Münchner Werk in einer Kleinserie.