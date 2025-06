Konkret geht es um eine Ausschreibung des EU-Satellitenprojekts Galileo. Die für die Vergabe verantwortliche EU-Kommission nahm dafür drei Unternehmen in die engere Auswahl: OHB System, Airbus Defence and Space (ADS) und Thales Alenia Space Italia. Den Zuschlag im Wert von 1,47 Milliarden Euro erhielten schliesslich die beiden Konkurrenten, weil OHB nicht das günstigste Angebot vorgelegt habe. Das Bremer Unternehmen focht den Beschluss erfolglos vor dem EU-Gericht an, ehe es am EuGH in Berufung ging.