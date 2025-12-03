Thurgau und Genf als Negativbeispiele

Konkret nennt der EFK-Bericht zwei derartige Verfehlungen: Eine davon, die den Kanton Genf betrifft, machte der Bund bereits im November publik. «Der Kanton Genf hat provisorische Steuerrechnungen der vergangenen Jahre teilweise noch nicht ausgestellt und muss dies nun korrigieren. Für den Bund führt dies zu einmaligen Mehreinnahmen von insgesamt rund 600 bis 800 Millionen Franken», teilte die EFK damals mit.