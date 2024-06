Das Gericht stellte E. am Mittwoch eine Freiheitssstrafe zwischen sechs und acht Jahren in Aussicht, wenn er zeitnah ein qualifiziertes Geständnis auf Grundlage der Anklagevorwürfe ablege. Ein Beitrag zur Aufklärung allein reiche nicht, sagte der Vorsitzende Richter. E. könne aber einiges zu Vorgängen in der Konzernzentrale in Aschheim bei München aussagen, in die Bellenhaus von seinem Dienstort in Dubai aus keine Einsicht gehabt habe. Als Beispiele nannte der Richter Umbuchungen innerhalb des Konzerns, die Zusammenarbeit mit dem Prüfer EY, Gespräche im Vorfeld und die Haltung des Vorstandschefs Braun.