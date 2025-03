Die Warenhauskette Manor ist 2024 deutlich profitabler geworden. Dabei hätten sich etwa Prozessoptimierungen und die Überarbeitung des Online-Angebots bezahlt gemacht, sagte Firmenchef Roland Armbruster in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz» (Vorabdruck Ausgabe Freitag). Nun will Manor in den Umbau des Geschäfts investieren.