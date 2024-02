Am betroffenen Standort in Balerna (Mendrisio) arbeiten aktuell 55 Mitarbeitende und am Standort in Sant'Antonino (Bellinzona) 49 Mitarbeitende, die meisten davon Teilzeit, wie eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bekannt gab. Zuvor hatte die Tageszeitung «Corriere del Ticino» darüber berichtet.