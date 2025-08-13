Konkret betroffen sind in den nächsten zwei Jahren die drei Food-Supermarkt-Standorte in Rapperswil, Emmen und Basel, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Filialen in Rapperswil und Emmen sollen im ersten Quartal 2026 und die in Basel im ersten Quartal 2027 in Form einer «Betriebsübernahme» von Coop übernommen werden. Zu den vertraglichen Konditionen wollte sich eine Manor-Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht äussern.