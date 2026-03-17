Manor würde in diesem Fall aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, teilte die Warenhausgruppe am Dienstag in einem Communiqué mit. Es gebe eine Konsultationsphase mit den Angestelltenvertretungen. Von der Schliessung in Sargans sei nicht nur das Warenhaus betroffen, sondern auch der Lebensmittelsupermarkt und das Manora Restaurant, hiess es weiter.
Grund der Schliessungen sei, dass für die Liegenschaften in Delsberg, Sargans und Wohlen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich seien, um bauliche Vorgaben zu erfüllen und den Betrieb langfristig sicherzustellen. Das wäre wirtschaftlich nicht verhältnismässig, schrieb Manor weiter. Die Eigentümer würden alternative Nutzungen prüfen.
Darüber hinaus beabsichtigt Manor, das Manora Restaurant in Haag SG voraussichtlich Mitte 2027 an Coop zu übergeben. Sämtliche Mitarbeiter dieses Restaurants würden im Zuge einer Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten, hiess es.
Bei anderen Warenhäusern will Manor Geld in die Hand nehmen. Über die kommenden drei Jahre würden rund 200 Millionen Franken investiert.
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(AWP)