Von der Schliessung in Sargans sei nicht nur das Warenhaus betroffen, sondern auch der Lebensmittelsupermarkt und das Manora Restaurant, hiess es weiter. Grund der Schliessungen sei, dass für die Liegenschaften in Delsberg, Sargans und Wohlen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich seien, um bauliche Vorgaben zu erfüllen und den Betrieb langfristig sicherzustellen. Das wäre wirtschaftlich nicht verhältnismässig, schrieb Manor weiter. Die Eigentümer würden alternative Nutzungen prüfen.