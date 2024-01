Die SVP sei eine Partei, die über eine klare Sprache und ein klares Profil verfügt, sagte Dettling am Samstag in der «Samstagsrundschau» auf Radio SRF 1. Die Wählenden erwarteten von der SVP eine klare Haltung und eine klare Ausrichtung. Dies gelte sowohl für die Bevölkerung auf dem Land auch jene in den Städten, bei welcher man in den letzten Wahlen zulegen konnte. Es gehe darum, die Probleme von Stadt und Land wiederzugeben.